Девушка Михаила Саакашвили утверждает, что его отравили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по делу которого сейчас идет судебный процесс на его родине, был отравлен. Об этом заявила в интервью DW в четверг, 22 декабря, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, состоящая с Саакашвили в близких отношениях.

«У нас есть доказательства, что его отравили, но у нас нет доказательств, когда и где. Мы знаем, что многое скрывается, и получить какие-либо данные, кадры или информацию в нынешних обстоятельствах практически нереально. Тем не менее та экспертиза, которая была сделана с участием независимых зарубежных экспертов, показала серьезные результаты», – сказала Ясько.

Состояние здоровья Саакашвили она назвала «страшным». По ее словам, у экс-президента «множество диагнозов, связанных с проблемами неврологической, гастроэнтерологической систем (...) также установлена деменция».

Защита добивается отправки политика на лечение

Елизавета Ясько сообщила, что защита Саакашвили уже две недели, имея на руках результаты медицинской экспертизы, добивается переноса рассмотрения дела и отправки экс-президента за границу на лечение. «Но суд по этому вопросу откладывался уже несколько раз. А когда Саакашвили высказывал желание либо лично присутствовать, либо подключиться с помощью технических средств связи, ему было отказано. Это говорит о том, что нет желания, чтобы общество и мир узнали, как сейчас выглядит и как говорит Михаил Саакашвили», – считает Ясько.