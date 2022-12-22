Армения обвиняет российских миротворцев в Карабахе в неудаче

Ереван обвиняет Баку в создании гуманитарного кризиса в горном анклаве, якобы закрыв его единственную сухопутную связь с Арменией.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Карабахе не выполнил свои обязанности по контролю Лачинского коридора.

Азербайджанские активисты блокировали движение на дорогах с прошлой недели, заявив, что протестуют против незаконной добычи полезных ископаемых.

По данным Баку, акция протеста является народной инициативой и движение открыто в обоих направлениях.

Ереван обвиняет Азербайджан в организации протеста, а Пашинян заявил в четверг, что кризис в Лачинском коридоре остается неразрешенным.

«Гуманитарная ситуация в Карабахе крайне тяжелая из-за этой незаконной блокады», - сказал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка и мира в районах их дислокации.

На прошлой неделе парламент Армении заявил, что регион страдает от нехватки продовольствия, медикаментов и топлива.

Также Армения попросила перенести запланированную на 23 декабря в Москве встречу глав МИД Армении, России и Азербайджана для подготовки мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, передает ТАСС.

Он отметил, что участие во встрече Армения подтвердила до «незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».

«Очевидно, приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является беспрепятственный перезапуск Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и работа над проблемами, возникшими в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе», - пояснил Унанян.

Он добавил, что при этом новые предложения, касающиеся документа о нормализации отношений, были переданы Азербайджану.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что закрытие Лачинского коридора будет иметь серьезные гуманитарные последствия и станет препятствием для мирного процесса.

Армения и Азербайджан вели шестинедельную войну за Нагорный Карабах в 2020 году, которая унесла более 6 500 жизней со всех сторон и закончилась прекращением огня при посредничестве России.