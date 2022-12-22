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Такое уже было ⟩ Огромные премии – ежегодная традиция в руководстве Больничной кассы

Лоора-Элизабет Ломп Маргус Ярв
Огромные премии – ежегодная традиция в руководстве Больничной кассы
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Больничная касса.
Больничная касса. Фото: Taavi Sepp

Только что каждому члену правления Больничной кассы была присуждена годовая премия в размере около 20 000 евро. Postimees узнал, получали ли они премии за последние годы и в каком размере.

Ежемесячная зарплата председателя правления Больничной кассы Райна Лаане составляет 8416 евро – за результаты этого года он получит 25 248 евро. Член правления Карл-Хенрик Петерсон зарабатывает 8100 евро в месяц и получит премию в размере 24 300 евро.

Члены правления Майви Парве и Пилле Банхард получают зарплату в размере 6474 евро, а оплата за результаты работы составит 19 422 евро. Это также показывает, что ежемесячная заработная плата женщин в правлении Больничной кассы почти на 2000 евро ниже, чем у мужчин.

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