Такое уже было ⟩ Огромные премии – ежегодная традиция в руководстве Больничной кассы

Ежемесячная зарплата председателя правления Больничной кассы Райна Лаане составляет 8416 евро – за результаты этого года он получит 25 248 евро. Член правления Карл-Хенрик Петерсон зарабатывает 8100 евро в месяц и получит премию в размере 24 300 евро.

Члены правления Майви Парве и Пилле Банхард получают зарплату в размере 6474 евро, а оплата за результаты работы составит 19 422 евро. Это также показывает, что ежемесячная заработная плата женщин в правлении Больничной кассы почти на 2000 евро ниже, чем у мужчин.