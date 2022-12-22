ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Американский адвокат был нужен только Мартину Хельме, который ничего не понимает

Проклятый и оклеветанный на эту тему в течение многих лет Юрген Лиги имел столько же конфликтов интересов в этом вопросе, сколько полицейский при сдерживании головорезов. Его рука оказалась очень удачливой. Фишка тут в том, что подобные наблюдения Финансовая инспекция делала (как и датчане в 2018, и суд США в 2022) уже в 2014 году, во время моего пребывания на посту министра финансов, хотя борьба с отмыванием денег находилась в непосредственном ведении министра внутренних дел.
Цитируя самого Фри: «несмотря на сопротивление Danske Bank и отказ от сотрудничества», но, прежде всего, отказ от сотрудничества со стороны России как страны-источника денег Финансовая инспекция Эстонии максимально давила на Danske и отобрала у них лицензию в Эстонии. Кстати, сам Фри признается, что даже датский банк не смог взять его в партнеры, хоть он и прошел чистку. В то время Дания сотрудничала с Эстонией.
Эти международные возможности для вмешательства открылись в конце моего срока на посту министра финансов, и Финансовая инспекция Эстонии, совет которой я возглавлял, была мировым пионером в их использовании. Здесь я могу только гордиться Финансовой инспекцией, не имея прямых заслуг, так же как я могу гордиться признанными в Эстонии в том же году положениями о борьбе с отмыванием денег, авторами которых являются подчиненные мне чиновники. Но моя партия опять не имеет отношения.
Никто не отрицал отмывания денег, в том числе Партия реформ. Впрочем, доказанность преступления здесь даже не имеет решающего значения. Банки сегодня наказываются не в каждом конкретном случае, а за неспособность управлять общими рисками.
Эксперты, опять же не партия, осудили выброс на воздух суммы в 200 миллиардов отмытых денег. Неслучайно Фри тоже делает это в том же заимствованном стиле. На самом деле это была сумма, упомянутая в Дании во время расследования переводов с непроверенным бэкграундом в Danske. Объем отмывания денег до сих пор неизвестен, однако Danske заслуживает штрафы за отсутствие контроля и предоставление ложной информации.