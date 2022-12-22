ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Американский адвокат был нужен только Мартину Хельме, который ничего не понимает

В любом случае министр финансов пригласил на тендер три бюро, все из которых были идентифицированы как имеющие тесные связи с Россией. Таким образом, двое других отказались сами, а Фри – нет. Мартин Хельме солгал финансовой комиссии, как будто его министерство провело проверку биографических данных, которая опровергла данные внешней разведки, но очевидно, что это был всего лишь его вопрос к Керсти Крахт.

Мы также опросили Эстонскую коллегию адвокатов и получили подтверждение, что к ним также не обращались за советом. Они отметили, что в адвокатской работе следует избегать даже видимых конфликтов интересов и в таких случаях следует отказываться от заключения контрактов. Фри не отказался. Однако в отчете Комитета Сената США по разведке указывалось на его контакты с высокопоставленными российскими чиновниками с целью представления интересов России в вопросах, связанных с отмыванием денег. Хочу отметить, что речь в основном о российском лояльном Кремлю отмывании денег, то есть противоположной Эстонии стороне.

Фри умалчивает, что он сам покинул контрактное бюро именно в дни расследования нашей комиссии, хотя он был ключевым игроком в нем. Неизвестно, в чем была компетенция оставшихся.

EKRE создала у общественности впечатление, что Фри был следователем по отмыванию денег и что ему помешали это сделать.