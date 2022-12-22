Правительство приняло решение направить в Украину очередной пакет военной помощи, в основном это беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
Эстония отправит в Украину дроны и средства индивидуальной защиты
Эстония поддерживает Украину индивидуальной экипировкой, такой как бронежилеты, пластины баллистической защиты для бронежилетов, форма, в том числе верхняя, и другие предметы одежды и аксессуары. Кроме того, в качестве дополнительной помощи в Украину будут отправлены дроны, комплекты для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.
«Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам, поступившим от Украины, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта с их партнерами в Украине», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
В прошлом Эстония передала Украине ракеты переносного зенитно ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 миллионов евро. Эстония подарит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые поддержали проект 7,8 млн евро.