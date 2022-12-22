Эстония отправит в Украину дроны и средства индивидуальной защиты

Эстония поддерживает Украину индивидуальной экипировкой, такой как бронежилеты, пластины баллистической защиты для бронежилетов, форма, в том числе верхняя, и другие предметы одежды и аксессуары. Кроме того, в качестве дополнительной помощи в Украину будут отправлены дроны, комплекты для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.

«Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам, поступившим от Украины, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта с их партнерами в Украине», - сказал министр обороны Ханно Певкур.