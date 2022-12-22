За ловкой заменой восьми старинных ценных книг из библиотеки Тартуского университета на копии последовало исчезновение еще одной ценной книги и двух других произведений из Латвийской национальной библиотеки в Риге. Полиция задержала гражданина Грузии, подозреваемого в этом преступлении, но полиция и прокуратура Латвии пока не разглашают его имя, поскольку ему еще не предъявлено обвинение. Более того, его сообщник до сих пор не арестован.
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Латвийская полиция задержала одного из двух мужчин, укравших редкие книги из библиотеки Тартуского университета
Латвийская полиция задержала одного из двух мужчин, укравших редкие книги из библиотеки Тартуского университета