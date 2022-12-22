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Вы его видели? ⟩ Исчез еще две недели назад: полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика

rus.postimees.ee
Исчез еще две недели назад: полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика
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Пропавший 12-летний Тарви.
Пропавший 12-летний Тарви. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Тарви, который 6 декабря ушел из находящегося в Тарту молодежного дома и до сих пор туда не вернулся. 

Тарви и раньше неоднократно уходил из молодежного дома. Полиция проверила различные места, где он мог находиться, но пока безрезультатно. Сотрудникам молодежного дома иногда удавалось связаться с Тарви, но его нынешнее местонахождение до сих пор неизвестно.

Рост Тарви 160 см, на нем могут быть черные спортивные брюки и коричневая куртка. 

Полиция просит самого Тарви дать о себе знать и вернуться в молодежный дом. Всех, кто знает возможное местонахождение Тарви, просят позвонить в полицию по номеру 112. 

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