Вы его видели? ⟩ Исчез еще две недели назад: полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика

Тарви и раньше неоднократно уходил из молодежного дома. Полиция проверила различные места, где он мог находиться, но пока безрезультатно. Сотрудникам молодежного дома иногда удавалось связаться с Тарви, но его нынешнее местонахождение до сих пор неизвестно.