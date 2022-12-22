Фото ⟩ Снова вместе! Нарвский танк и статуя Ленина зимуют в Виймси

Там он будет храниться до весны, а затем вместе с другими советскими памятниками будет перевезен в Маарьямяэ для экспозиции под открытым небом Эстонского исторического музея. Статуя Ленина была доставлена ​​в ангар военной техники музея и размещена рядом с танком, привезенным летом из Нарвы.

Если на перевоз танка в ангар ушло почти девять часов, то со статуей Ленина все прошло как по маслу. Он прибыл в двух частях - скульптура и основание отдельно, и их быстрое перемещение было осуществлено с помощью тяжелой техники. Завернутый в пластик Ленин теперь будет лежать в ангаре до весны, когда его передадут в Исторический музей.