ОБЗОР ⟩ Куда пойти на Рождество?

Если вы живете в столице, до 8 января еще можно посетить таллиннскую рождественскую ярмарку. Среди прочего, 24 декабря в 12 часов мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши.

В Нарве с 22 по 27 декабря свои двери распахнет Рождественская деревня, где все посетители смогут погрузиться в волшебный мир Скандинавских сказок. Торжественное открытие состоится 22 декабря в 15.00 в сквере замкового парка. «Наша задача - подарить всем нашим горожанам и гостям мероприятия эмоции и радость, поэтому все мастер-классы и развлечения на территории замкового парка будут бесплатными. Каждый день у нас запланированы веселые развлечения, шоу и конкурсы, как для детей и их родителей, так и для бабушек и дедушек», – рассказала представитель Нарвской городской управы Виктория Пунга.

А 24 декабря в Ярвамаа состоится благотворительный тур по раздаче конфет. В 13.00 сбор у здания мотоклуба Alempois MC, через полчаса отправятся в центр Тюри и в 15.00 к Taikse Seltsimaja. «К участию приглашаются все мотоциклисты, водители квадроциклов и т. д.! Костюм Дед Мороза обязателен!»

В понедельник, 26 декабря, в 10.30 на озере Пюхаярв в Отепя состоится зимний заплыв, где также будут присутствовать Дед Мороз и гномики, а также будут разыграны подарки.