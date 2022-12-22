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ОБЗОР ⟩ Куда пойти на Рождество?

rus.postimees.ee
Куда пойти на Рождество?
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Таллиннская рождественская ярмарка.
Таллиннская рождественская ярмарка. Фото: Madis Veltman / Postimees

Если рождественские выходные вы хотите провести не только за праздничным столом, но также были бы рады немного размять ноги, по всей Эстонии будет проходить множество мероприятий на рождественскую тематику.

Если вы живете в столице, до 8 января еще можно посетить таллиннскую рождественскую ярмарку. Среди прочего, 24 декабря в 12 часов мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши.

В Нарве с 22 по 27 декабря свои двери распахнет Рождественская деревня, где все посетители смогут погрузиться в волшебный мир Скандинавских сказок. Торжественное открытие состоится 22 декабря в 15.00 в сквере замкового парка. «Наша задача - подарить всем нашим горожанам и гостям мероприятия эмоции и радость, поэтому все мастер-классы и развлечения на территории замкового парка будут бесплатными. Каждый день у нас запланированы веселые развлечения, шоу и конкурсы, как для детей и их родителей, так и для бабушек и дедушек», – рассказала представитель Нарвской городской управы Виктория Пунга.

А 24 декабря в Ярвамаа состоится благотворительный тур по раздаче конфет. В 13.00 сбор у здания мотоклуба Alempois MC, через полчаса отправятся в центр Тюри и в 15.00 к Taikse Seltsimaja. «К участию приглашаются все мотоциклисты, водители квадроциклов и т. д.! Костюм Дед Мороза обязателен!»

В понедельник, 26 декабря, в 10.30 на озере Пюхаярв в Отепя состоится зимний заплыв, где также будут присутствовать Дед Мороз и гномики, а также будут разыграны подарки.

Также 26 декабря с 12 до 13 часов на Ратушной площади в Тарту группа собак-спасателей Южной Эстонии «Märjad käpad» проведет традиционную рождественскую прогулку и пожелает горожанам счастливых праздников и приятного завершения года.

В понедельник в 13 часов оркестр таллиннской дружины Кайтселийта выступит в церкви Св. Якова в Виймси. Будут исполнены самые известные рождественские мелодии классической и поп-музыки.

В этот же день в 16 часов в Ныммеском культурном центре можно будет послушать рождественский колокольный звон, а также выступит группа Campanelli. На сцену выйдут 13 музыкантов со 186 колокольчиками. Кроме того, будут и антикварные колокола Petit&Fritsen.

В праздники таллиннский общественный транспорт работает по воскресному расписанию

В субботу, 24 декабря, и в понедельник, 26 декабря, таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.

Также по обычному воскресному расписанию общественный транспорт будет работать и 25 декабря, в Первый праздник Рождества.

Расписание общественного транспорта, маршруты, а также услуга планирования пути доступны на странице Таллинна.

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