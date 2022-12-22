Если рождественские выходные вы хотите провести не только за праздничным столом, но также были бы рады немного размять ноги, по всей Эстонии будет проходить множество мероприятий на рождественскую тематику.
ОБЗОР ⟩ Куда пойти на Рождество?
Если вы живете в столице, до 8 января еще можно посетить таллиннскую рождественскую ярмарку. Среди прочего, 24 декабря в 12 часов мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши.
В Нарве с 22 по 27 декабря свои двери распахнет Рождественская деревня, где все посетители смогут погрузиться в волшебный мир Скандинавских сказок. Торжественное открытие состоится 22 декабря в 15.00 в сквере замкового парка. «Наша задача - подарить всем нашим горожанам и гостям мероприятия эмоции и радость, поэтому все мастер-классы и развлечения на территории замкового парка будут бесплатными. Каждый день у нас запланированы веселые развлечения, шоу и конкурсы, как для детей и их родителей, так и для бабушек и дедушек», – рассказала представитель Нарвской городской управы Виктория Пунга.
А 24 декабря в Ярвамаа состоится благотворительный тур по раздаче конфет. В 13.00 сбор у здания мотоклуба Alempois MC, через полчаса отправятся в центр Тюри и в 15.00 к Taikse Seltsimaja. «К участию приглашаются все мотоциклисты, водители квадроциклов и т. д.! Костюм Дед Мороза обязателен!»
В понедельник, 26 декабря, в 10.30 на озере Пюхаярв в Отепя состоится зимний заплыв, где также будут присутствовать Дед Мороз и гномики, а также будут разыграны подарки.
Также 26 декабря с 12 до 13 часов на Ратушной площади в Тарту группа собак-спасателей Южной Эстонии «Märjad käpad» проведет традиционную рождественскую прогулку и пожелает горожанам счастливых праздников и приятного завершения года.
В понедельник в 13 часов оркестр таллиннской дружины Кайтселийта выступит в церкви Св. Якова в Виймси. Будут исполнены самые известные рождественские мелодии классической и поп-музыки.
В этот же день в 16 часов в Ныммеском культурном центре можно будет послушать рождественский колокольный звон, а также выступит группа Campanelli. На сцену выйдут 13 музыкантов со 186 колокольчиками. Кроме того, будут и антикварные колокола Petit&Fritsen.
В праздники таллиннский общественный транспорт работает по воскресному расписанию
В субботу, 24 декабря, и в понедельник, 26 декабря, таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.
Также по обычному воскресному расписанию общественный транспорт будет работать и 25 декабря, в Первый праздник Рождества.
Расписание общественного транспорта, маршруты, а также услуга планирования пути доступны на странице Таллинна.