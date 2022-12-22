В США обсуждают три варианта окончания войны в Украине

Первая модель окончания войны предусматривает вывод войск РФ со всей территории Украины, признанной международным сообществом, и именно такой мирный план предложил президент Владимир Зеленский. Согласно второй, должна быть восстановлена ситуация, существовавшая до 24 февраля нынешнего года, то есть часть Донбасса и Крым остались бы под контролем России. Третья модель предусматривает освобождение Украиной всех оккупированных территорий, кроме Крыма, вопрос о котором следовало бы решать на переговорах, передает DW.

Любые решения должны принимать власти в Киеве

На возможных переговорах с Россией все решения о том, «как должно выглядеть дипломатическое решение, когда должны начаться переговоры и какие красные линии существуют», - должны принимать власти Украины, но США могут сообщить о своем мнении Киеву. Такова официальная позиция Вашингтона, заявил газете неназванный высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

Как утверждает The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме, Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским 21 декабря затронул тему возможных условий для мирных переговоров, но эта «дискуссия имела чисто теоретический характер», поскольку нет «никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах». «Россияне хотят прекращения огня для пополнения, перегруппировки и обучения новых сил», - заявила в беседе с газетой эксперт по Европе в нью-йоркском Совете по международным отношениям Лиана Фикс. По ее мнению, Россия всего лишь пытается выиграть время.