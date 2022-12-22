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Северная Корея поставляет оружие ЧВК «Вагнеру»

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Северная Корея поставляет оружие ЧВК «Вагнеру»
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Эмблема группы Вагнера (ЧВК "Вагнер"), воюющей против Украины.
Эмблема группы Вагнера (ЧВК "Вагнер"), воюющей против Украины. Фото: Wikipedia.org

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» приняла партию оружия из Северной Кореи, чтобы укрепить российские силы в Украине, заявил Reuters высокопоставленный американский чиновник в четверг.

«Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнер", которая оплатила оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила пехотные ракеты и снаряды в Россию для использования их компанией "Вагнер"», - сказал чиновник в беседе с агентством Reuters на условиях анонимности.

США, основываясь на данных военной разведки, считают, что поставленных Северной Кореей вооружений не хватит, чтобы изменить динамику войны в Украине. Однако чиновник заявил, что намерение Северной Кореи передать еще больше оружия ЧВК «Вагнеру» вызывает беспокойство.

По словам Чиновника Владимир Путин все чаще обращается к руководителю ЧВК «Вагнера», Евгению Пригожину, за помощью в войне в Украине, где российские силы потерпели неудачу в попытке свергнуть власть.

Администрация Байдена обнародовала в среду новые ограничения на поставку технологий группе Вагнера, чтобы в дальнейшем перекрыть возможности поставки оружия подрядчику.

Чиновник заявил, что в ближайшее время в отношении российской компании и ее групп поддержки в других странах будут введены новые санкции.

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