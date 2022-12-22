Конгресс украинцев Эстонии обратился к эстонской общине с просьбой сократить или полностью отказаться от фейерверков в этом году.
Украинцы просят отказаться от фейерверков в Эстонии: «Каждая ракета убивает возрожденное чувство покоя»
Украинцы просят отказаться от фейерверков в Эстонии: «Каждая ракета убивает возрожденное чувство покоя»
«Мы все боремся за то, чтобы прибывшие сюда украинские военные беженцы чувствовали себя в Эстонии в безопасности. Мы помогаем им здесь адаптироваться, мы жертвуем деньги, вещи первой необходимости и свое время, чтобы пережившие ужасы люди могли справиться в новых условиях. Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году», – написала в своем обращении председатель конгресса Вира Конык.
Напомним, что ранее многие организации, в том числе и защитники животных, призывали не запускать деньги в воздух, а в такое трудное время, например, пожертвовать их на благотворительность.
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