Украинцы просят отказаться от фейерверков в Эстонии: «Шумные салюты могут разрушить хрупкое чувство безопасности»

«Среди нас сейчас живут люди, которые убежали со своими детьми из Украины от ужасов войны и нашли убежище в нашей стране. Они начали адаптироваться, возвращаться к нормальной жизни и уже обрели чувство защищенности и уверенности. Но шумные праздничные салюты могут напомнить им войну, от которой они убежали, и разрушить хрупкое чувство безопасности. Особенно это касается детей», – написала в своем обращении председатель конгресса Вира Конык.