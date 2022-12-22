Конгресс украинцев Эстонии обратился к жителям страны с просьбой уменьшить в этом году использование пиротехнических средств во время рождественско-новогодних праздников или вообще отказаться от фейерверков.
Украинцы просят отказаться от фейерверков в Эстонии: «Шумные салюты могут разрушить хрупкое чувство безопасности»
Украинцы просят отказаться от фейерверков в Эстонии: «Шумные салюты могут разрушить хрупкое чувство безопасности»
«Среди нас сейчас живут люди, которые убежали со своими детьми из Украины от ужасов войны и нашли убежище в нашей стране. Они начали адаптироваться, возвращаться к нормальной жизни и уже обрели чувство защищенности и уверенности. Но шумные праздничные салюты могут напомнить им войну, от которой они убежали, и разрушить хрупкое чувство безопасности. Особенно это касается детей», – написала в своем обращении председатель конгресса Вира Конык.
Напомним, что ранее многие организации, в том числе и защитники животных, призывали не запускать деньги в воздух, а в такое трудное время, например, пожертвовать их на благотворительность.
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