Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. задержан по подозрению в государственной измене, в частности в шпионаже в пользу России, передает DW.
Сотрудник разведки Германии заподозрен в шпионаже в пользу России
Задержание состоялось 21 декабря и было санкционировано Федеральной прокуратурой ФРГ, сообщили в четверг, 22 декабря, немецкие СМИ. Вскоре после этого стало известно, что следственный судья Федеральной судебной палаты выдал ордер на арест Карстена Л. Cейчас он находится в предварительном заключении.
В нынешнем году подозреваемый передал «одной из российских спецслужб» сведения, представляющие собой государственную тайну. В его жилище и на рабочем месте уже прошли обыски. Обыскам подверглись жилье и рабочее место «еще одного лица», а также два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе, заявили в прокуратуре.
BND сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела масштабное внутреннее расследование, заявил глава спецслужбы Бруно Каль. «Когда подозрения подтвердились, была проинформирована генпрокуратура», - добавил он.
Федеральная разведывательная служба не сообщила подробности обвинения, отметив, что «сдержанность и конфиденциальность очень важны в данном особом случае». «В случае с Россией мы имеем дело с актором, отличающимся беспринципностью и готовностью к насилию. Каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести ущерб Германии», - сказал Бруно Каль. По его словам, успех расследования во многом зависит от того, чтобы как можно меньше информации стало достоянием общественности, пока прокуратура не завершит следственные мероприятия.