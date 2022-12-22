Сотрудник разведки Германии заподозрен в шпионаже в пользу России

Задержание состоялось 21 декабря и было санкционировано Федеральной прокуратурой ФРГ, сообщили в четверг, 22 декабря, немецкие СМИ. Вскоре после этого стало известно, что следственный судья Федеральной судебной палаты выдал ордер на арест Карстена Л. Cейчас он находится в предварительном заключении.

В нынешнем году подозреваемый передал «одной из российских спецслужб» сведения, представляющие собой государственную тайну. В его жилище и на рабочем месте уже прошли обыски. Обыскам подверглись жилье и рабочее место «еще одного лица», а также два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе, заявили в прокуратуре.

BND сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела масштабное внутреннее расследование, заявил глава спецслужбы Бруно Каль. «Когда подозрения подтвердились, была проинформирована генпрокуратура», - добавил он.