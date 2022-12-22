Владислава Романова родилась и выросла в самом русском городе Латвии - Даугавпилсе. Из-за своей «русскости» у города непростая слава в стране. Некоторые латышские политики считают горожан неблагонадежными, потенциальной «пятой колонной». Многие жители Даугавпилса, в свою очередь, не доверяют официальным властям, имеют свою собственную позицию по отношению к войне в Украине и жалуются на притеснение «русских в Латвии», рассказывает Rus.TVNET со ссылкой на передачу «Балтия» на телеканале «Настоящее время».
Видео ⟩ «Не хочу быть русской». Непростая история Владиславы
Владислава Романова все свое детство считала себя «настоящей русской». А в юности осознала, что она живет не в России, а в Латвии, и решила стать латышкой. Что значит «стать латышкой»? Что такое «русский мир» Латвии в ее представлении? Непростая история одного гражданина страны.
«Когда я приезжаю в Даугавпилс, украинский флажок с сумки я всегда снимаю, если не забываю, конечно. Потому что могут быть различные не очень приятные ситуации. Особенно в том месте, где я живу - не самый такой элитарный район. И там можно получить хорошенько. И услышать вслед, что я и фашистка, и нацистка. Поэтому для собственной безопасности свои политические и социальные взгляды я стараюсь не выражать так ярко в Даугавпилсе, как я это делаю в Риге», - рассказывает девушка.
Владислава родилась и выросла в Даугавпилсе - «в абсолютно русскоязычном пузыре».
«Формулировки никакой не было по поводу того, что мы живем в Латвии - например, мы русские Латвии. Тебе кажется, что латышский мир - против тебя. И потом твой пузырь постепенно начинает лопаться, просачивается немного латышского», - делится девушка.
Впервые почувствовать себя частью латышской культуры Владиславе помогли ее школьная учительница по латышскому языку и участие в Празднике песни и танца.
«Ты чувствуешь себя патриотом, звучит гимн Латвии, ты стоишь в латышском костюме, ты просто не можешь себя по-другому ощущать. Что-то в твоей крови начинает бурлить, начинает течь. Как-то я вышла из этого пузыря. И потом я себя поймала на мысли, что, возвращаюсь в Даугавпилс», - вспоминает она.
Война в Украине показала, насколько проблематично наше общество, считает девушка.
«Россия вошла на территорию Украины и начала там войну. Все. Там нет никакого серого посередине. Там либо черное, либо белое. Россия развязала жесткую кровавую войну. Все. Точка. И в тот момент, когда ты понимаешь, что люди этого не видят, когда ты понимаешь, что люди находятся в другом информационном пространстве, когда люди не с флагами своей страны, с флагами России... Ну, это больно», - делится Владислава.
Она считает, что русскоязычному обществу сейчас очень важно не молчать и выступать против войны: «Ты должен говорить, должен говорить то, что для тебя важно. И чем больше люди будут говорить, особенно русскоязычные будут разговаривать об актуальной проблеме и показывать, что мы вот в этом пузыре, мы с вами, мы за это, тем лучше».
После начала войны в Украине девушка решила создать документальный фильм о Даугавпилсе. Она надеется, что ее работа поможет показать, что в городе есть люди, лояльные государству.
Владислава также высказалась о сносе советских памятников в городе: «Никто же не убирает кладбища. Таким кощунством никто не занимается. Вот лежат, покоятся ваши солдаты - ходите к ним, если для вас это важно. Никто их не трогает. А вот эти все столбы - к черту. И строить новую историю, строить новое общество, строить новую жизнь».
Девушка объяснила, почему считает себя латышкой: «Пришло осознание наконец-то, что я тоже латышка. Я здесь родилась, я гражданка этой страны, мне нравится, я очень хорошо знаю латышскую культуру, историю. Читаю на латышском, работаю на латышском, учусь на латышском языке. И я начала задумываться вообще, что меня делает русской. И поняла, что это, наверное, только язык. Но у этого языка нет никакой связи с "русскостью", потому что
по менталитету, по каким-то мыслям я больше латышка, чем русская. Русский просто мой родной язык».