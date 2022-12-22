Видео ⟩ «Не хочу быть русской». Непростая история Владиславы

Война в Украине показала, насколько проблематично наше общество, считает девушка.

«Россия вошла на территорию Украины и начала там войну. Все. Там нет никакого серого посередине. Там либо черное, либо белое. Россия развязала жесткую кровавую войну. Все. Точка. И в тот момент, когда ты понимаешь, что люди этого не видят, когда ты понимаешь, что люди находятся в другом информационном пространстве, когда люди не с флагами своей страны, с флагами России... Ну, это больно», - делится Владислава.

Она считает, что русскоязычному обществу сейчас очень важно не молчать и выступать против войны: «Ты должен говорить, должен говорить то, что для тебя важно. И чем больше люди будут говорить, особенно русскоязычные будут разговаривать об актуальной проблеме и показывать, что мы вот в этом пузыре, мы с вами, мы за это, тем лучше».

После начала войны в Украине девушка решила создать документальный фильм о Даугавпилсе. Она надеется, что ее работа поможет показать, что в городе есть люди, лояльные государству.

Владислава также высказалась о сносе советских памятников в городе: «Никто же не убирает кладбища. Таким кощунством никто не занимается. Вот лежат, покоятся ваши солдаты - ходите к ним, если для вас это важно. Никто их не трогает. А вот эти все столбы - к черту. И строить новую историю, строить новое общество, строить новую жизнь».

Девушка объяснила, почему считает себя латышкой: «Пришло осознание наконец-то, что я тоже латышка. Я здесь родилась, я гражданка этой страны, мне нравится, я очень хорошо знаю латышскую культуру, историю. Читаю на латышском, работаю на латышском, учусь на латышском языке. И я начала задумываться вообще, что меня делает русской. И поняла, что это, наверное, только язык. Но у этого языка нет никакой связи с "русскостью", потому что