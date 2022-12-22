Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 декабря: итоги года от правительства, визит Зеленского в США, приемы первой помощи и «Рождественская страна» в Пирита
Сегодня в выпуске:
- Финальное заседание правительство в уходящем году: министры подводили итоги, живо реагировали на президентское вето и делились планами на следующий год
- Короткие новости: что будет с выплатой детских пособий в Новом году, какое лекарство скоро появится в аптеках страны и рост заболеваемости гриппом
- Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Вашингтон, где выступил перед Конгрессом и встретился с Джо Байденом. Все подробности встречи глав государств - в нашем сюжете.
- Многие из нас впадают в ступор или панику, в ожидании приезда медиков «Скорой помощи», в момент, когда с близкими происходит несчастье. Как избежать ошибок и, самое главное, правильно оказать пострадавшим первую помощь - в материале нашей съёмочной группы.
- Мировые новости: чему учат жителей Швеции, что не советуют есть австралийцам и каким будет 2023-й год по мнению британских ученых.
- В Пирита на развалинах монастыря на четыре дня открылась «Рождественская страна». Семейное мероприятие с концертами, захватывающими представлениями и различными мастер-классами посетила и наша съёмочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 декабря.