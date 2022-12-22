«Новости в 7» за 22 декабря: итоги года от правительства, визит Зеленского в США, приемы первой помощи и «Рождественская страна» в Пирита

Сегодня в выпуске:

- Финальное заседание правительство в уходящем году: министры подводили итоги, живо реагировали на президентское вето и делились планами на следующий год

- Короткие новости: что будет с выплатой детских пособий в Новом году, какое лекарство скоро появится в аптеках страны и рост заболеваемости гриппом

- Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Вашингтон, где выступил перед Конгрессом и встретился с Джо Байденом. Все подробности встречи глав государств - в нашем сюжете.

- Многие из нас впадают в ступор или панику, в ожидании приезда медиков «Скорой помощи», в момент, когда с близкими происходит несчастье. Как избежать ошибок и, самое главное, правильно оказать пострадавшим первую помощь - в материале нашей съёмочной группы.

- Мировые новости: чему учат жителей Швеции, что не советуют есть австралийцам и каким будет 2023-й год по мнению британских ученых.

- В Пирита на развалинах монастыря на четыре дня открылась «Рождественская страна». Семейное мероприятие с концертами, захватывающими представлениями и различными мастер-классами посетила и наша съёмочная группа.