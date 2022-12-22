Реформисты: закон в его нынешнем виде усиливает неравное отношение к семьям

«Надеюсь, этим можно будет заняться уже на внеочередном заседании Рийгикогу 28 декабря», - сказал BNS председатель фракции реформистов Март Вырклаев. Он добавил, что поскольку закон вступит в силу в новом году, с поправками медлить нельзя. «Поэтому фракция не поддержала прозвучавшие в СМИ идеи начать обсуждение еще какое-нибудь положение закона».

Вырклаев однозначно отверг утверждение партии «Отечество», как будто авторство вошедшей в противоречие с Конституцией фразы в законе принадлежит Партии реформ.

«Предложение Партии реформ заключалось в том, чтобы внести в закон положение, объясняющее начисление семейных пособий способом выплаты алиментов. Со специалистами в данной области мы представили корректную формулировку с пояснениями. Второе, вошедшее в противоречие с Конституцией предложение, было включено в закон в последний момент, под давлением Министерства юстиции, которым руководит министр от "Отечества". О том, при каких обстоятельствах и почему возникла путаница, надо спросить у самого министра», - добавил Вырклаев.

По словам Вырклаэва, фракция согласна с президентом в том, что закон в его нынешнем виде усиливает неравное отношение к семьям. «Мы с самого начала заявляли, что считаем это проблемой, но видим, что в Рийгикогу эта точка зрения мало поддерживается. Напоминаю, что весной для реализации того же закона формировалось второе правительство EKREIKE (сокращенное название коалиции EKRE, "Отечества" и Центристской партии - прим.ред.). Политическая нестабильность сейчас точно не в интересах Эстонии», - заявил Вырклаев.