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Фото ⟩ Инцидент в Эстонии: скопившийся на крыше снег стал причиной обрушения целого дома

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Яаника Элиас
Инцидент в Эстонии: скопившийся на крыше снег стал причиной обрушения целого дома
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На улице Уус в Валга ставший из-за оттепели тяжелый снег стал причиной обрушения не только крыша, но и всего дома.

В редакцию Lõuna-Eesti Postimees поступило сообщение об обрушении дома. Читатель рассказал, что обрушившийся дом он заметил из окна своего дома, но само обрушение произошло не на его глазах. «Похоже, что это был пустой дом», - сказал он.

В Спасательный департамент или полицию по поводу обрушения дома не обращались.

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