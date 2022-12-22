На улице Уус в Валга ставший из-за оттепели тяжелый снег стал причиной обрушения не только крыша, но и всего дома.
Фото ⟩ Инцидент в Эстонии: скопившийся на крыше снег стал причиной обрушения дома
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Инцидент в Эстонии: скопившийся на крыше снег стал причиной обрушения дома
В редакцию Lõuna-Eesti Postimees поступило сообщение об обрушении дома. Читатель рассказал, что обрушившийся дом он заметил из окна своего дома, но само обрушение произошло не на его глазах. «Похоже, что это был пустой дом», - сказал он.
В Спасательный департамент или полицию по поводу обрушения дома не обращались.