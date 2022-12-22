Крупные торговые сети, представленные в Эстонии, планируют в следующем году поднять зарплату сотрудников в среднем на 5-10 процентов.
Торговые сети повысят зарплаты работников на 5-10 процентов
В понедельник Rimi объявила, что с нового года увеличит фонд заработной платы сотрудников магазинов на шесть процентов, вложив в повышение заработной платы более двух миллионов евро. Другие торговые сети также планируют повысить заработную плату на аналогичную сумму.
Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо сказал BNS, что увеличение фонда заработной платы не является чем-то экстраординарным для сети. «Это делается не в рамках кампании, а ежегодно, и в среднем зарплаты работников сферы обслуживания растут на 5-10 процентов в год. У нас есть кооперативы, которые изменяют размер зарплаты каждый канун нового года, а также те, которые делают это в середине года, поэтому здесь нет конкретного правила», – пояснил Мийдо.
По словам руководителя по коммуникациям Selver Риво Вески, работа ведется каждый день, чтобы поддерживать конкурентоспособный уровень заработной платы. «Средняя заработная плата персонала сферы торговли в подходящем к концу году увеличилась почти на 11 процентов, мы продолжим на том же уровне в следующем году», – заверил Вески.
Руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер отметила, что и в этом, и в следующем году у Maxima рост зарплаты составляет восемь процентов. «Ожидается, что мы поднимем зарплаты и в 2024 году, насколько точно, это мы решим в следующем году», - добавила она.
По словам менеджера по развитию отдела кадров Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, последнее повышение зарплаты было в октябре, за происходящим на рынке труда ведется постоянный мониторинг и, при необходимости, зарплаты пересматриваются несколько раз в год.
В то же время Ланкотс отметила, что в свете высокой инфляции и кластерного кризиса Prisma заметила растущий интерес к устройству на работу, и зачастую речь идет о поиске дополнительной работы наряду с уже существующей работой. «Также заметно, что многие хорошие сотрудники приходят через фирмы-подрядчики, но мы предпочитаем по возможности нанимать сотрудников напрямую. С этой целью мы теперь также используем новый вариант договора с гибким рабочим временем», - сказала Ланкотс.
По словам руководителя по персоналу Maxima, работников не хватает прежде всего в небольших городах – в Тюри, Йыгева, Хаапсалу, Йыхви и Тырва, а также в Тарту и Пярну. «Ситуация с рабочими руками значительно лучше, чем, например, год назад. Прибывшие из Украины также в значительной степени способствовало уменьшению нехватки рабочей силы», – сказала Кимбер.
По ее словам, несмотря на растущую безработицу, соискатели по-прежнему избирательны. «Многие сокращенные предпочитают отдохнуть перед тем, как приступить к новой работе. Предпочтение отдается работам, не связанным с обслуживанием клиентов. Зарплата и другие льготы, безусловно, важны», – заявила Кимбер.