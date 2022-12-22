Торговые сети повысят зарплаты работников на 5-10 процентов

В понедельник Rimi объявила, что с нового года увеличит фонд заработной платы сотрудников магазинов на шесть процентов, вложив в повышение заработной платы более двух миллионов евро. Другие торговые сети также планируют повысить заработную плату на аналогичную сумму.

Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо сказал BNS, что увеличение фонда заработной платы не является чем-то экстраординарным для сети. «Это делается не в рамках кампании, а ежегодно, и в среднем зарплаты работников сферы обслуживания растут на 5-10 процентов в год. У нас есть кооперативы, которые изменяют размер зарплаты каждый канун нового года, а также те, которые делают это в середине года, поэтому здесь нет конкретного правила», – пояснил Мийдо.

По словам руководителя по коммуникациям Selver Риво Вески, работа ведется каждый день, чтобы поддерживать конкурентоспособный уровень заработной платы. «Средняя заработная плата персонала сферы торговли в подходящем к концу году увеличилась почти на 11 процентов, мы продолжим на том же уровне в следующем году», – заверил Вески.

Руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер отметила, что и в этом, и в следующем году у Maxima рост зарплаты составляет восемь процентов. «Ожидается, что мы поднимем зарплаты и в 2024 году, насколько точно, это мы решим в следующем году», - добавила она.