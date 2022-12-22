По стопам Черчилля: выступление Зеленского перед Конгрессом США

«Уверен, что вы в полной мере осознаете что и вам, и нам еще предстоит подвергнуться суровым испытаниям. Силы, противостоящие нам, огромны. Они озлоблены, они безжалостны», - отметил он, имея в виду силы «оси» Рим-Берлин-Токио.

«Негодяи и их приспешники, направившие свои народы на путь войны и завоеваний, знают, что им грозит ужасная расплата, если они силой оружия не смогут победить народы, на которые они напали. И они не остановятся ни перед чем, - сказал Черчилль. - Они накопили огромное количество оружия всех видов, у них есть хорошо обученные и дисциплинированные солдаты, моряки и летчики. У них есть давно продуманные и выношенные планы. И они не остановятся ни перед чем, что бы ни подсказывала им их склонность к насилию и вероломству».