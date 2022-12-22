«Советские цели без советских ресурсов». Зачем России военная реформа в разгар войны с Украиной?

В реальности командиров нужно больше. Во-первых, мы считали по минимуму. Во-вторых, по мере укрупнения требуется всё больше вспомогательных подразделений - инженерно-саперных, противотанковых, противовоздушных, минометчиков, связистов, разведчиков, операторов БПЛА и так далее.

«Обнародованные планы формирования новых соединений упираются в два тяжелых дефицита. Первое - дефицит командно-штабных кадров для россыпи вновь формируемых соединений и объединений, при том что способных офицеров и для имеющихся структур не хватало всегда, не хватает сейчас и не будет хватать завтра», - пишет российский военный эксперт Илья Крамник.

«Второе - дефицит техники. Эти соединения предстоит разворачивать на фоне идущей войны, которая продолжает жрать свое - и битыми, и поломанными, и просто выслужившими ресурс, и все это нужно менять или ремонтировать (а потом все равно менять, но позже). Про трехсменную работу и все остальное известно, как и про узкие места - и они в основном у нас не в мощностях финальной сборки», - отмечает он.

На дефицит обученных офицеров и солдат, а также боевой техники и вооружения указывает и бывший полевой командир донецких сепаратистов, признанный виновным и заочно приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению по делу о катастрофе малазийского Боинга Игорь Стрелков (Гиркин).