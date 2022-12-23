Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Война в Украине, 303-й день ⟩ СМИ: команда Зеленского намерена представить мирный план окончания войны

rus.postimees.ee
СМИ: команда Зеленского намерена представить мирный план окончания войны
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Mandel Ngan

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 303-го дня войны, 23 декабря. 

Ключевые слова
Наверх