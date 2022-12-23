В Виймси при пожаре в частном доме погиб человек

К моменту прибытия первой группы спасателей второй этаж дома горел открытым пламенем. В 04:35 спасатели проникли в горящий дом через окно первого этажа и параллельно с работами по тушению приступили к поиску людей.

К сожалению, в 05:49 в одной из комнат на втором этаже дома был обнаружен труп человека.

Пожар был локализован в 05:57, его причина будет установлена ​​в ходе следствия. На данный момент работы по тушению продолжаются.