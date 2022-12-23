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В Виймси при пожаре в частном доме погиб человек

rus.postimees.ee
В Виймси при пожаре в частном доме погиб человек
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Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

Сегодня ночью в 04.19 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пюйнси волости Виймси на улице Коскла открытым огнем горит двухэтажный частный дом. По словам звонившего, в доме проживал как минимум один человек.

К моменту прибытия первой группы спасателей второй этаж дома горел открытым пламенем. В 04:35 спасатели проникли в горящий дом через окно первого этажа и параллельно с работами по тушению приступили к поиску людей.

К сожалению, в 05:49 в одной из комнат на втором этаже дома был обнаружен труп человека.

Пожар был локализован в 05:57, его причина будет установлена ​​в ходе следствия. На данный момент работы по тушению продолжаются.

В этом году в пожарах уже погибли 46 человек. В прошлом году в результате пожаров погибло 39 человек.

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