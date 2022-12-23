Социал-демократы предлагают в два раза повысить пособие на первого и второго ребенка

Председатель Конституционной комиссии Эдуард Одинец заявил, что президент поступил правильно, не провозгласив закон о семейных пособиях, в том числе потому, что он порождает большую несправедливость и неравное отношение к детям. «В своем заявлении президент указал, что принятый Рийгикогу закон содержит нормативно-технический брак, несовершенство которого доходит до противоречия с Конституцией. Социал-демократы согласны с тем, что Рийгикогу должен еще раз обсудить закон и привести его в соответствие с Конституцией», – сказал Одинец.

Хельмен Кютт, председатель социальной комиссии, сказала, что социал-демократы давно обратили внимание на тот факт, что закон создает неравенство и несправедлив, особенно в случае семей с одним или двумя детьми. «Как председатель социальной комиссии я считаю очень важным, чтобы политики нашли общий язык и быстрое решение, устранили противоречие Конституции и чтобы измененный закон мог быть принят и оглашен президентом еще в этом году», – сказала Кютт.

Предложение социал-демократов состоит в том, чтобы внести изменения в рамках принятого Рийгикогу закона: увеличить выплачиваемое на каждого ребенка пособие на ребенка до 119 евро. Как установленное по состоянию на сегодняшний день пособие для многодетной семьи, так и предлагаемое увеличение пособия для родителя-одиночки до 80 евро останутся в силе. Согласно предложению, сумма, заложенная в государственный бюджет следующего года, то есть 155 миллионов евро, остается прежней.