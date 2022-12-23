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Кейди Каазику и Райдо Рянкель стали чемпионами Эстонии в лыжных гонках

rus.postimees.ee
Кейди Каазику и Райдо Рянкель стали чемпионами Эстонии в лыжных гонках
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Райдо Рянкель.
Райдо Рянкель. Фото: Tairo Lutter

Накануне состоялся чемпионат Эстонии по лыжным гонкам. На классической дистанции в 10 км победу одержали Райдо Рянкель и Кейди Каазику.

В мужском индивидуальном старте в классической гонке никто не смог противостоять Райдо Ранкелю, который несколько лет назад перешел из лыжных гонок в биатлон. Он прошел дистанцию за 25:02,2.

Второе место у Хенри Рооса (+7,3) и Карела Каспера Кырге (+31,5). Однако стоит заметить, что Мартин Химма и Алвар Йоханнес Алев, которые в этом году показали лучшие результаты на дистанции этапа чемпионата мира, на чемпионате Эстонии не выступали.

Результаты лыжной гонки 10 км среди мужчин.
Результаты лыжной гонки 10 км среди мужчин. Фото: Eesti Suusaliit

Чемпионкой Эстонии в женском индивидуальном старте в классической гонке стала Кейди Каазику, которая прошла 10 км со временем 29:16,3. Второе место у Кайди Каазику (+11,7), третье у Авели Уусталу (+43,2).

Результаты лыжной гонки 10 км среди женщин.
Результаты лыжной гонки 10 км среди женщин. Фото: Eesti Suusaliit
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