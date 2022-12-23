Тайный Санта оказался расистом: темнокожий регбист получил в подарок гнилой банан

Регбист итальянского клуба «Бенеттон» в своей социальной сети сообщил, что получил гнилой банан в мокром пакете.

Еще хуже оказалась реакция его товарищей по команде.

«Большинство из них смеялись над подарком. Как будто все нормально», — передает слова мужчины сербский портал «Новости».

Траоре добавил, что подобными расистскими выпадами его цепляют практически каждый день, но он, как правило, никак на них не реагирует, потому что это только усугубляет ситуацию.

«Однако на этот раз я решил не молчать, чтобы подобное больше не повторилось», — сказал он.

После инцидента клуб Тревизо выступил с заявлением, осуждающим инцидент. Кроме того, была собрана вся команда и игроки извинились перед Траоре.