Серьезный расистский скандал разразился в итальянском спорте – стало известно, что 28-летний темнокожий регбист Шериф Траоре получил крайне неприятный и неуместный «подарок» от товарищей по команде на Рождество.
Тайный Санта оказался расистом: темнокожий регбист получил в подарок гнилой банан
Регбист итальянского клуба «Бенеттон» в своей социальной сети сообщил, что получил гнилой банан в мокром пакете.
Еще хуже оказалась реакция его товарищей по команде.
«Большинство из них смеялись над подарком. Как будто все нормально», — передает слова мужчины сербский портал «Новости».
Траоре добавил, что подобными расистскими выпадами его цепляют практически каждый день, но он, как правило, никак на них не реагирует, потому что это только усугубляет ситуацию.
«Однако на этот раз я решил не молчать, чтобы подобное больше не повторилось», — сказал он.
После инцидента клуб Тревизо выступил с заявлением, осуждающим инцидент. Кроме того, была собрана вся команда и игроки извинились перед Траоре.
Траоре родился в гвинейском городе Киндиа, в детстве вместе с семьей перебрался в Италию. На клубном уровне он ранее выступал за итальянские «Кавальери Прато» и «Виадану», в настоящее время является игроком сборной Италии.