Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу упадет по сравнению с четвергом на два процента до 194,09 евро за мегаватт-час – это будет самой высокой ценой в зоне Nord Pool.
В пятнцу электричество подешевеет
В пятнцу электричество подешевеет
Самая высокая – 263,34 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию была в пятницу утром с 8 до 9 часов, а самой низкой будет в ночь на субботу, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 119,90 евро за мегаватт-час.