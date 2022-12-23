В пятнцу электричество подешевеет

Самая высокая – 263,34 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию была в пятницу утром с 8 до 9 часов, а самой низкой будет в ночь на субботу, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 119,90 евро за мегаватт-час.