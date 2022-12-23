В Конгрессе США опубликовали отчет о штурме Капитолия

Минюсту США рекомендовали выдвинуть обвинения в адрес Трампа

Как передало 19 декабря агентство Reuters, комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить Трампу обвинения по четырем статьям.

По мнению членов комитета, Дональда Трампа следует обвинить в препятствовании официальной процедуре, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и вооруженном мятеже.

«Комитет считает, что существует более чем достаточно свидетельств для того, чтобы рекомендовать предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Трампу за его помощь и содействие тем, кто осуществил нападение на Капитолий с применением насилия», - заявил член комитета, демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин. Это первый случай в истории страны, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении экс-президента, отмечает Reuters.

Рекомендация со стороны Конгресса формально не обязывает Минюст предпринимать какие-либо шаги, подчеркивает агентство. Решение о предъявлении обвинений остается за прокурорами.

Штурм Конгресса после выборов президента США

В январе 2021 года, за две недели до окончания президентского срока Трампа, который на прошедших к тому моментах выборах проиграл демократу Джо Байдену, радикально настроенные сторонники главы Белого дома после его речи на митинге в Вашингтоне вышли к Капитолию.