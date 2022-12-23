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ВИДЕО ⟩ Ничего святого: вор в камуфляжном костюме украл ящик с пожертвованиями

rus.postimees.ee
Ничего святого: вор в камуфляжном костюме украл ящик с пожертвованиями
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Этот человек в рыбацкой одежде рано утром в понедельник проник в ресторан Tikupoiss и украл ящик для пожертвований. Деньги собирали для помощи бездомным кошкам.
Этот человек в рыбацкой одежде рано утром в понедельник проник в ресторан Tikupoiss и украл ящик для пожертвований. Деньги собирали для помощи бездомным кошкам. Фото: Pilt videost

Неизвестный проник в ресторан Tikupoiss, который находится рядом с Имавере на перекрестке Пайя на шоссе Таллинн-Тарту, и украл ящик для пожертвований с крупной суммой. Вор до сих пор не пойман.

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Tikupoiss Маарья Ильвес рассказала, что, по предварительным данным, вор был очень хорошо знаком с особенностями здания, а также с тем, что в ящике для пожертвований были деньги. «Все произошло в понедельник в 5.10 утра, когда мужчина в рыбацкой одежде взломал ломом-гвоздодером дверь ресторана Tikupoiss и забрал ящик для пожертвований, установленный для поддержки бездомных животных», – пояснила она.

Ильвес добавила, что этот человек знал, что ящик для пожертвований прикреплен к постаменту, поэтому взял ящик вместе с постаментом. «Если ящик для пожертвований обычно опустошают раз в два месяца, в тот раз пропустили одно опустошение и в ящике могло быть немало денег», – сказала она.

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