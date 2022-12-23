ВИДЕО ⟩ Ничего святого: вор в камуфляжном костюме украл ящик с пожертвованиями

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Tikupoiss Маарья Ильвес рассказала, что, по предварительным данным, вор был очень хорошо знаком с особенностями здания, а также с тем, что в ящике для пожертвований были деньги. «Все произошло в понедельник в 5.10 утра, когда мужчина в рыбацкой одежде взломал ломом-гвоздодером дверь ресторана Tikupoiss и забрал ящик для пожертвований, установленный для поддержки бездомных животных», – пояснила она.