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Рак прогрессирует. Состояние легендарного футболиста Пеле ухудшилось

rus.postimees.ee
Рак прогрессирует. Состояние легендарного футболиста Пеле ухудшилось
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Футболисты сборной Бразилии с баннером, посвященным легендарному Пеле.
Футболисты сборной Бразилии с баннером, посвященным легендарному Пеле. Фото: ANTONIN THUILLIER

Состояние трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле ухудшилось, сообщают представители больницы, в которой легенда находится последние три недели.

Рак прогрессирует и связанные с развитием болезни нарушения в работе почек и сердца требуют серьезного внимания.

Дочь Пеле Кели Насименто написала в социальной сети, что семья проведет Рождество в больнице.

«Дома мы праздник проводить не будем. Мы с врачами пришли к выводу, что по многим причинам нам лучше остаться здесь, в клинике, где о нас позаботится наша новая семья», - написала она.

Пеле удалили опухоль толстой кишки в сентябре 2021 года, и с тех пор он регулярно проходит лечение.

Родившийся в 1940 году бразилец считается одним из величайших футболистов всех времен. Он приобрел мировую известность в возрасте 17 лет, когда забил шесть голов, два из них в финале чемпионата мира 1958 года, выиграв свой первый титул чемпиона. Также Пеле становился чемпионом мира в 1962 и 1970 годах.

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