Рак прогрессирует. Состояние легендарного футболиста Пеле ухудшилось

Рак прогрессирует и связанные с развитием болезни нарушения в работе почек и сердца требуют серьезного внимания.

Дочь Пеле Кели Насименто написала в социальной сети, что семья проведет Рождество в больнице.

«Дома мы праздник проводить не будем. Мы с врачами пришли к выводу, что по многим причинам нам лучше остаться здесь, в клинике, где о нас позаботится наша новая семья», - написала она.

Пеле удалили опухоль толстой кишки в сентябре 2021 года, и с тех пор он регулярно проходит лечение.