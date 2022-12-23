Состояние трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле ухудшилось, сообщают представители больницы, в которой легенда находится последние три недели.
Рак прогрессирует. Состояние легендарного футболиста Пеле ухудшилось
Рак прогрессирует и связанные с развитием болезни нарушения в работе почек и сердца требуют серьезного внимания.
Дочь Пеле Кели Насименто написала в социальной сети, что семья проведет Рождество в больнице.
«Дома мы праздник проводить не будем. Мы с врачами пришли к выводу, что по многим причинам нам лучше остаться здесь, в клинике, где о нас позаботится наша новая семья», - написала она.
Пеле удалили опухоль толстой кишки в сентябре 2021 года, и с тех пор он регулярно проходит лечение.
Родившийся в 1940 году бразилец считается одним из величайших футболистов всех времен. Он приобрел мировую известность в возрасте 17 лет, когда забил шесть голов, два из них в финале чемпионата мира 1958 года, выиграв свой первый титул чемпиона. Также Пеле становился чемпионом мира в 1962 и 1970 годах.