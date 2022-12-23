23 января в финском Эспоо начнется чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает rus.err. От Эстонии право выступить на нем получили Эва-Лотта Кийбус, Нина Петрыкина и Михаил Селевко.
На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят Кийбус, Петрыкина и Селевко
На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят Кийбус, Петрыкина и Селевко
Петрыкина и Селевко являются действующими чемпионами Эстонии.
Если две эстонские фигуристки-одиночницы уже участвовали в чемпионате Европы, то для Селевко предстоящее первенство континента станет дебютным. По мнению его тренера Ирины Кононовой, ему по силам бороться за попадание в первую десятку.