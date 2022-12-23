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На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят Кийбус, Петрыкина и Селевко

rus.postimees.ee
На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят Кийбус, Петрыкина и Селевко
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Eero Vabamägi

23 января в финском Эспоо начнется чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает rus.err. От Эстонии право выступить на нем получили Эва-Лотта Кийбус, Нина Петрыкина и Михаил Селевко. 

Петрыкина и Селевко являются действующими чемпионами Эстонии.

Если две эстонские фигуристки-одиночницы уже участвовали в чемпионате Европы, то для Селевко предстоящее первенство континента станет дебютным. По мнению его тренера Ирины Кононовой, ему по силам бороться за попадание в первую десятку.

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