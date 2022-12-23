Сенат США поддержал законопроект о передаче Украине арестованных активов РФ

По словам конгрессмена, законопроект приняли как поправку к законопроекту о финансировании федерального правительства США. Прогнозируется, что Палата представителей проголосует за него позже, пишет «Настоящее время».

Новость о принятии законопроекта Сенатом подтвердил старший советник Конгресса США Пол Массаро. «Сенат США только что единогласно проголосовал за передачу конфискованных активов [российских] олигархов Украине», – уточнил он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в комментарии CNN пояснил, что эта поправка позволит Министерству юстиции США через государственного секретаря направлять доходы от реализации арестованных активов российских олигархов или других попавших под американские санкции российских организаций Украине.

Также Сенат одобрил в целом проект бюджета страны на 2023 финансовый год объемом около $1,7 трлн. Он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Украине.

При этом в бюджете на нынешний год общая поддержка Украины была предусмотрена на уровне $13,6 млрд, что почти в три раза меньше, чем намечено в 2023 году. Свыше $300 млн выделяется на противодействие влиянию России, в том числе на поддержку энергетической независимости и экономической стабильности стран, находящихся под давлением РФ.

Об использовании арестованных в США российских активов для финансовой помощи Украине говорил во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский.