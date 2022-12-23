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Добрая традиция ⟩ Дед Морозы вновь смогут ездить бесплатно на поездах Elron

Rus.Postimees
Дед Морозы вновь смогут ездить бесплатно на поездах Elron
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Дед Морозы вновь смогут ездить бесплатно на поездах Elron.
Дед Морозы вновь смогут ездить бесплатно на поездах Elron. Фото: Elron

Elron сообщил, что 23-26 декабря Деды Морозы, то есть пассажиры в красной шапке, красном пальто и с пушистой бородой, смогут проехать в поезде бесплатно.

Каждый год, а особенно под Рождество, Деды Морозы находятся в постоянной спешке и им приходится много передвигаться, чтобы вовремя успеть ко всем детям.

«Право бесплатного проезда получат настоящие Деды Морозы – то есть те, кто, согласно традиции, имеет красную шапку, красное пальто и пушистую бороду», – сказала руководитель по связям с общественностью Elron Катрин Кулднеркнуп.

«Один замечательный и опытный Дед Мороз, который каждый год во время Рождества передвигается на поезде, обосновал предпочтение выбранного транспорта тем, что на нем он может быстро, безопасно и с комфортом добраться до места назначения. В поезде другой раз можно даже отдохнуть, а потом опять радостно петь с семьями рождественские песни, слушать заготовленные стишки и дарить детям подарки», – добавила Кулднеркнуп.

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