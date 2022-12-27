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Студия Postimees: у моего ребенка синдром Дауна

Анастасия Петерсон
, журналист
Студия Postimees: у моего ребенка синдром Дауна
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Синдром Дауна – не болезнь, а генетическое состояние. Согласно общемировой статистике, каждый тысячный ребенок появляется на свет с таким синдромом, независимо от образа жизни родителей.

Существует множество мифов относительно «солнечных» людей. Например, что они всю жизнь остаются детьми, не могут обучаться, заниматься спортом или творчеством. С чем сталкиваются родители детей с синдромом Дауна? В чем нуждаются сами дети и какими сложностями, а, может быть, мечтами они живут? 

На эти и другие темы мы поговорим сегодня в 13:00 в студии Postimees с Еленой и ее дочерью Ириной.

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