Студия Postimees: у моего ребенка синдром Дауна

Существует множество мифов относительно «солнечных» людей. Например, что они всю жизнь остаются детьми, не могут обучаться, заниматься спортом или творчеством. С чем сталкиваются родители детей с синдромом Дауна? В чем нуждаются сами дети и какими сложностями, а, может быть, мечтами они живут?