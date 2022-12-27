Видео ⟩ «Мне говорили, что ребенок с синдромом Дауна – это обуза»: мать откровенно о принятии дочери с особыми потребностями

Е.: Самым сложным было психологически собраться и поверить в то, что это происходит со мной. Я смотрела на дочь, она такая была хорошенькая, веселая, активная, и я не могла принять, что теперь в моей жизни все будет по-другому.

Е.: Конечно. Первый год разделил мою жизнь на до и после, потому что я окунулась в неизвестный мне ранее мир. До этого все было ясно, были понятны цели, ожидания, а теперь стало все очень зыбко. Я стала знакомиться с матерями особенных детей. Мы друг другу помогали, что-то они мне подсказывали, где-то я могла помочь. Спустя несколько лет сфера помощи в медицинских, образовательных и психологических аспектах очень развилась, а двадцать лет назад каждая семья была предоставлена сама себе. В свете того, что информированность была на очень низком уровне, нам пришлось столкнуться с негативом и со стороны простых прохожих, и таких случаев было много. Но я для себя поняла, что все страхи этих людей связаны с незнанием и навязанной дезинформацией. Я сама в молодости сторонилась таких детей, жалела их и по возможности избегала.