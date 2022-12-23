Концерн AS Merko Ehitus закрывает две дочерние компании

Деятельность предприятий прекращена в связи с отсутствием коммерческой деятельности в них. В то же время принято решение о создании в Латвии строительной дочерней компании Merko Būve, чтобы усилить специализацию и унифицировать торговую марку, сообщил концерн на биржу.