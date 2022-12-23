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Концерн AS Merko Ehitus закрывает две дочерние компании

BNS
Концерн AS Merko Ehitus закрывает две дочерние компании
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Логотип Merko Ehitus.
Логотип Merko Ehitus. Фото: Madis Veltman

В результате регулярного пересмотра структуры концерна AS Merko Ehitus предприятие приняло решение о закрытии дочерних компаний – занимающейся строительством и развитием OY Merko Finland в Финляндии и PS Merko Merks в Латвии, занимающейся совместным предложением строительства.

Деятельность предприятий прекращена в связи с отсутствием коммерческой деятельности в них. В то же время принято решение о создании в Латвии строительной дочерней компании Merko Būve, чтобы усилить специализацию и унифицировать торговую марку, сообщил концерн на биржу.

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