В результате регулярного пересмотра структуры концерна AS Merko Ehitus предприятие приняло решение о закрытии дочерних компаний – занимающейся строительством и развитием OY Merko Finland в Финляндии и PS Merko Merks в Латвии, занимающейся совместным предложением строительства.
Концерн AS Merko Ehitus закрывает две дочерние компании
Концерн AS Merko Ehitus закрывает две дочерние компании
Деятельность предприятий прекращена в связи с отсутствием коммерческой деятельности в них. В то же время принято решение о создании в Латвии строительной дочерней компании Merko Būve, чтобы усилить специализацию и унифицировать торговую марку, сообщил концерн на биржу.
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