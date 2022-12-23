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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Эстонец, возглавляющий офис ВОЗ в Украине: в результате ракетных обстрелов здоровье украинцев стремительно ухудшается

Яанус Пийрсалу
, журналист
Эстонец, возглавляющий офис ВОЗ в Украине: в результате ракетных обстрелов здоровье украинцев стремительно ухудшается
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Стоящий рядом с послом Европейского союза Матти Маасикасом руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт является вторым эстонцем, от чьих действий во многом зависят от способности украинцев справиться с ситуацией во время войны. На фото Хабихт весной осматривает генератор Ирпенской больницы в пригороде Киева, который был весь изрешечен пулями и ВОЗ пришлось привезти в больницу новый.
Стоящий рядом с послом Европейского союза Матти Маасикасом руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт является вторым эстонцем, от чьих действий во многом зависят от способности украинцев справиться с ситуацией во время войны. На фото Хабихт весной осматривает генератор Ирпенской больницы в пригороде Киева, который был весь изрешечен пулями и ВОЗ пришлось привезти в больницу новый. Фото: Erakogu

Здравоохранение в Украине в настоящее время очень зависит от иностранной помощи, сокращение которой будет иметь очень серьезные последствия для украинцев, заявил в интервью в Киеве глава украинского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ярно Хабихт. Postimees публикует его описание ситуации в украинском здравоохранении в форме монолога.

По сравнению с тем, что было три месяца назад, ситуация в украинском здравоохранении стала намного сложнее. Особенно с 10 октября, когда начались массированные российские ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины. Пережить эту зиму будет очень сильным стресс-тестом для всей украинской системы здравоохранения.

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