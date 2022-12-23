POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Эстонец, возглавляющий офис ВОЗ в Украине: в результате ракетных обстрелов здоровье украинцев стремительно ухудшается

Стоящий рядом с послом Европейского союза Матти Маасикасом руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт является вторым эстонцем, от чьих действий во многом зависят от способности украинцев справиться с ситуацией во время войны. На фото Хабихт весной осматривает генератор Ирпенской больницы в пригороде Киева, который был весь изрешечен пулями и ВОЗ пришлось привезти в больницу новый.

Фото: Erakogu