POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Эстонец, возглавляющий офис ВОЗ в Украине: в результате ракетных обстрелов здоровье украинцев стремительно ухудшается

Здравоохранение в Украине в настоящее время очень зависит от иностранной помощи, сокращение которой будет иметь очень серьезные последствия для украинцев, заявил в интервью в Киеве глава украинского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ярно Хабихт. Postimees публикует его описание ситуации в украинском здравоохранении в форме монолога.
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Эстонец, возглавляющий офис ВОЗ в Украине: в результате ракетных обстрелов здоровье украинцев стремительно ухудшается