Бомбовое предупреждение: саперы осматривают паромы, обслуживающие линию Виртсу-Куйвасту

Сегодня в 8:40 центр тревоги получил сообщение, что в центр обслуживания клиентов TS Laevad пришло электронное письмо, в котором говорилось, что после полудня на пароме, обслуживающем линию Виртсу-Куйвасту, будет заложена бомба.

«Саперы занимаются выявлением угрозы и проверяют суда Виртсу-Куйвасту до их отправления. Также полиция занимается установлением личности человека, сделавшего бомбовое предупреждение», – сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

В связи с проверкой паромы могут ходить не по графику.

Фирма TS Laevad также проинформировала в социальных сетях пассажиров о полученном бомбовом предупреждении. «В связи с полученным сегодня бомбовым предупреждением на линии Виртсу-Куйвасту с целью предотвращения возможной угрозы и обеспечения безопасности как пассажиров, так и судов, мы решили не пускать людей в пассажирские салоны. Просим понимания», – сообщило предприятие.