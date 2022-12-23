Задержан 31-летний житель Харьюмаа, сообщивший о бомбе на пароме

Сегодня в 8:40 центр тревоги получил сообщение, что в центр обслуживания клиентов TS Laevad пришло электронное письмо, в котором говорилось, что после полудня на пароме, обслуживающем линию Виртсу-Куйвасту, будет заложена бомба.

Саперы тут же приступили к выявлению угрозы, а полиция – к установлению личности человека, сделавшего бомбовое предупреждение.

Вскоре стражи порядка установили, что электронное письмо с бомбовым предупреждением отправил проживающий в Харьюмаа 31-летний мужчина. «К настоящему моменту мы его задержали. Для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения следственных мероприятий мы доставили его в центр временного содержания», – сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

«У бомбового предупреждения есть серьезные последствия. Полиция всегда делает все, чтобы быстро исключить опасность, установить личность преступника и призвать его к ответственности», – сказал Петерс. В отношении 31-летнего мужчины начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей тяжкое нарушение общественного порядка.

Саперы проверили оба парома, обслуживающих линию Виртсу-Куйвасту, и ничего опасного не обнаружили. Движение судов продолжается в обычном режиме.

Фирма TS Laevad также проинформировала в социальных сетях пассажиров о полученном бомбовом предупреждении. «В связи с полученным сегодня бомбовым предупреждением на линии Виртсу-Куйвасту с целью предотвращения возможной угрозы и обеспечения безопасности как пассажиров, так и судов, мы решили не пускать людей в пассажирские салоны. Просим понимания», – сообщило предприятие.