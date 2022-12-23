Крик души ⟩ Многодетная мать-одиночка: я, учитель с высшим образованием, не могу отправить своего ребенка в театр

Продовольственный банк и союз

Я и моя семья состоим в Союзе таллиннских и харьюмааских многодетных семей (далее - союз). Союз также сотрудничает с Продуктовым банком. Таким образом, раз в неделю у нас есть возможность получать продовольственную помощь от союза. Еда там разнообразная, но требует немедленного употребления. Являюсь членом союза с 2016 года.

С начала осени количество продуктов, переданных из магазинов в Продовольственный банк, значительно уменьшилось. Сами магазины проводят активные распродажи товаров, срок годности которых истекает (например, с осени в магазинах Rimi есть огромные оранжевые ценники к товарам со скидкой 50%).

Если еще в августе можно было обойтись полученной из союза продовольственной коробкой, покупая еще только молоко, то теперь это уже не так. Поскольку с детьми мы живем скромно, продовольственная помощь союза позволила нам починить машину, купить батут, кровать или матрас. Больше таких лишних денег не остается. Я с замиранием сердца надеюсь, что в хозяйстве ничего не сломается (но, знаете, в сентябре, например, сломался гидрофор).

У меня был договор с Eesti Energia с фиксированной ценой. Наши счета за электроэнергию слишком сильно не увеличились, но, несмотря на это, с сентября я не могу вовремя оплачивать счета. Чтобы сделать дом пригодным для жизни, я также брала кредиты, которые я возвращаю.