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Крик души ⟩ Многодетная мать-одиночка: я, учитель с высшим образованием, не могу отправить своего ребенка в театр

Эстелле Тикерпалу
, мать четверых детей, учитель
Многодетная мать-одиночка: я, учитель с высшим образованием, не могу отправить своего ребенка в театр
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Пярнуский Продовольственный банк. Фото иллюстративное.
Пярнуский Продовольственный банк. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik
  • Приходится экономить, когда один из детей говорит: «Мы идем с классом в театр, дашь 40 евро?»
  • У меня высшее образование, я работаю учителем, но денег не хватает
  • Мне стыдно, когда я задерживаю оплату счетов

С осени лишних денег не остается. Я с замиранием сердца надеюсь, что в хозяйстве ничего не сломается, описывает свои будни мать четырых детей Эстелле Тикерпалу.

Последние шесть лет я одна воспитываю четверых детей. В экономическом плане у нас были как более тяжелые, так и более легкие времена. За этот долгий период времени мы привыкли соглашаться на меньшее. И если вдруг кажется, что вот сейчас наконец можно себе что-то позволить – например, устроить с детьми в мини-отпуск в спа – тут же то топливо подорожает, то машина потребует ремонта, то приключится что-то еще.

Наш семейный бюджет расшатался весной этого года, когда выросли цены на топливо. На данный момент моя жизнь организована таким образом, что я много езжу на машине. По возможности не совершаю лишних поездок, но когда ты живешь в сельской местности, без автомобиля не обойтись.

Летом начали расти цены на продукты. Сначала я была весьма оптимистична, но когда на некоторые продукты цены стали расти каждую неделю, меня это огорчало.

Например, если мы привыкли покупать яйца по 1,29 евро, в лучшем случае 1,19 евро, в августе за десяток яиц нам приходилось платить 1,69 или даже 2,45. Еще в начале зимы я всегда покупала сыр со скидкой - цена за килограмм была 5,90-6,70 евро. Сейчас самая низкая цена за килограмм сыра в магазине составляет 8,90 евро.

Я не собираюсь рассуждать здесь о повышении цен на каждый продукт, который мы покупаем, но дело в том, что на продуктовую корзину уходит больше денег.

Продовольственный банк и союз

Я и моя семья состоим в Союзе таллиннских и харьюмааских многодетных семей (далее - союз). Союз также сотрудничает с Продуктовым банком. Таким образом, раз в неделю у нас есть возможность получать продовольственную помощь от союза. Еда там разнообразная, но требует немедленного употребления. Являюсь членом союза с 2016 года.

С начала осени количество продуктов, переданных из магазинов в Продовольственный банк, значительно уменьшилось. Сами магазины проводят активные распродажи товаров, срок годности которых истекает (например, с осени в магазинах Rimi есть огромные оранжевые ценники к товарам со скидкой 50%).

Если еще в августе можно было обойтись полученной из союза продовольственной коробкой, покупая еще только молоко, то теперь это уже не так. Поскольку с детьми мы живем скромно, продовольственная помощь союза позволила нам починить машину, купить батут, кровать или матрас. Больше таких лишних денег не остается. Я с замиранием сердца надеюсь, что в хозяйстве ничего не сломается (но, знаете, в сентябре, например, сломался гидрофор).

У меня был договор с Eesti Energia с фиксированной ценой. Наши счета за электроэнергию слишком сильно не увеличились, но, несмотря на это, с сентября я не могу вовремя оплачивать счета. Чтобы сделать дом пригодным для жизни, я также брала кредиты, которые я возвращаю.

Я чувствую себя плохо из-за просроченных счетов, это как неприятный маленький червяк, который гложет меня внутри. Я держу кулачки, чтобы моя машина 2015 года прослужила долго, но хочу я этого или нет, машина с пробегом 300 000 км регулярно нуждается в ремонте. И даже счет в 150 евро создает дыру в бюджете.

Я всегда стараюсь сохранять спокойствие, когда кто-то из детей говорит: «Мам, мы идем с классом в театр, нужно 40 евро». Я рада, что школа приучает детей к культуре, но меня огорчает то, что я должна придумать, на чем мне сэкономить эти 40 евро.

Что касается одежды, дети могут выражать пожелания о более дорогой одежде и обуви на Рождество и дни рождения. У нас в основном повседневная одежда из секонд-хенда. В этом тоже очень помогает союз. Также со школьными вещами. Каждый год мы собираем пожертвования для детей союза в торговых центрах и таким образом можем отправить детей в школу с необходимыми вещами. В прошлом году в школьной кампании участвовала и моя дочь.

Я активный член вышеупомянутого союза, член правления волонтеров. Я жертвую своим временем и знаниями, чтобы создать лучшие условия для себя и детей из 264 семей нашего союза. Я искренне благодарна каждому жителю Эстонии, который жертвует нашему союзу одежду, обувь, коляски, автомобильные люльки. Это огромная помощь семьям! Спасибо!

Жду правильных шагов от государства

Я учитель с высшим образованием, работаю. Помимо преподавания, я всегда подрабатывала на различных работах. За всю свою преподавательскую деятельность я никогда не отдыхала во время летних каникул. Мне очень грустно, что, хотя я много работаю и стараюсь, я все еще не могу справиться самостоятельно. Моя мама помогает мне с более крупными расходами (например, дрова). Я благодарна ей, но мне неловко и стыдно.

Всегда говорили, что образование важно, получишь высшее образование, работу и будешь жить так, как хочется. Не будешь. И пожалуйста, не надо говорить, что это моя вина, потому что у меня четверо детей. К сожалению, это говорили и не один раз.

В дополнение к моей зарплате я также получаю от государства семейные и детские пособия. Алименты назначены отцу детей, но за отца детей платит государство (100 евро на каждого несовершеннолетнего ребенка). Это было отличное решение, которое было принято. А мой старший ребенок совмещает подработку со школой (учится в 11 классе) и в значительной степени покрывает возникающие в связи с ним расходы.

Я жду от государства, что лидеры, которых мы избираем, откроют свои глаза. Посмотрят на ситуацию, как она есть. Иногда кажется, что государство относится к семьям с детьми, как к семье с двумя родителями, живущими в доме площадью 200 квадратных метров в Ярвекюла, в волости Раэ. Но не все семьи в Эстонии такие.

Я знаю, что это совсем не популярная идея, но стране все же следует пересмотреть политику ступенчатого подоходного налога. В то же время я давно жду введения налога на автомобили. Эстония настолько перегружена автомобилями. Ненормально, хотят уменьшить выброс СО2 в атмосферу - мы все за это платим, и платим одинаково. Как люди с одним автомобилем, так и те, кто имеет в пользовании как минимум два автомобиля.

Я также жду, что в нашей стране можно было бы дифференцировать рабочее время родителей в полных и неполных семьях. Я понимаю, что хитрые эстонцы тут же начнут мухлевать и в одночасье родителей-одиночек в нашей стране станет больше.

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