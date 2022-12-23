СМИ: Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент

Сокращения затронут множество подразделений, в том числе ключевой для компании бизнес по производству смартфонов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение обращение сооснователя и главы Xiaomi Лэй Цзюня к сотрудникам.

Компанию также покинут три ключевых топ-менеджера, включая ее президента Ван Сяна, отмечает FT.

Текущий год оказался довольно сложным для технологического сектора Китая, который столкнулся с жестким регулятивным давлением, результатом которого стало падение доходов.

Тот факт, что Xiaomi приняла решение о сокращении кадров в момент, когда власти Китая смягчают карантинные ограничения, и приближается период высокого спроса на продукцию компании перед Новым годом по Лунному календарю, несколько удивляет, говорит основатель пекинской консалтинговой компании Dolphin Ли Чэндун.

«Вероятно, результаты Xiaomi за четвертый квартал будут существенно хуже ожиданий, - отмечает эксперт. - Компания не стала бы проводить столь крупные сокращения, если бы у нее не было острой необходимости в снижении расходов».

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, «умные» часы и «умные» велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.