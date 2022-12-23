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Финляндия готова каждую неделю принимать из Эстонии до ста украинских беженцев

rus.postimees.ee
Финляндия готова каждую неделю принимать из Эстонии до ста украинских беженцев
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Украинские военные беженцы.
Украинские военные беженцы. Фото: Margus Ansu

Министерство внутренних дел Финляндии заявило о готовности принимать бежавших от войны украинцев из Эстонии, пишет Yle.

По данным ведомства, в Эстонию прибыло много украинцев, поэтому система приема беженцев оказалась перегружена.

Для желающих перебраться из Эстонии в Финляндии могут быть организованы автобусные и паромные перевозки. Договоренность об этом должна быть достигнута уже в январе.

Финляндия готова каждую неделю принимать из Эстонии по 50-100 спасающихся от войны граждан Украины.

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