Финляндия готова каждую неделю принимать из Эстонии до ста украинских беженцев
Финляндия готова каждую неделю принимать из Эстонии до ста украинских беженцев
По данным ведомства, в Эстонию прибыло много украинцев, поэтому система приема беженцев оказалась перегружена.
Для желающих перебраться из Эстонии в Финляндии могут быть организованы автобусные и паромные перевозки. Договоренность об этом должна быть достигнута уже в январе.
Финляндия готова каждую неделю принимать из Эстонии по 50-100 спасающихся от войны граждан Украины.