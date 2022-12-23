В сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика: как Зеленский добирался в Вашингтон

Во вторник Зеленский съездил на линию фронта в Бахмут, потом тайно сел на ночной поезд в Польшу. Так началось его долгое путешествие в Вашингтон. В Польше его сразу же забрал самолет ВВС США, который, как сообщается, сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

Сообщения о его возможном визите в Вашингтон начали появляться в начале недели, но они оставались неподтвержденными до раннего утра среды, когда официальные лица США уже были уверены, что украинский лидер находится в безопасности и на пути в столицу США.

Возможность такого визита обсуждалась несколько месяцев, однако последние приготовления были сделаны очень быстро. Президенты поговорили на эту тему 11 декабря, и Зеленский получил приглашение уже через три дня. Только после этого подтверждения можно было запускать окончательный план действий.

Неудивительно, что официальной информации о поездке не публиковалось - даже в мирное время во время президентских визитов действуют строгие меры безопасности, а для лидера воюющей страны риск еще больше.