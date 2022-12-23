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Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир

Rus.Postimees
Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир
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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Eero Vabamägi

В Рождественский сочельник, 24 декабря, в 12:00 мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав горожанам историческое послание из окна Ратуши.

Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654).

Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.

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