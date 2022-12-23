В Рождественский сочельник, 24 декабря, в 12:00 мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав горожанам историческое послание из окна Ратуши.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир
Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир
Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654).
Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.
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