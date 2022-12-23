Госсуд: расторжение трудового договора по причине отказа от вакцинации являетcя ничтожным

Это первое вступившее в силу судебное решение, которое было вынесено в связи с введением обязанности по вакцинации и прекращением трудовых отношений в связи с ней, сообщила юридическая фирма Pallo & Partnerid, представлявшая интересы работника.

Аналогичные тяжбы продолжают вести свыше 20 бывших служащих Сил обороны, более 15 работников скорой помощи и более 50 полицейских.

В четверг Госсуд вынес постановление о том, что кассационная жалоба Сил обороны не была принята к рассмотрению. Вместе с постановлением вступило в силу решение Тартуского окружного суда от 1 июля.

Вступившее в силу решение окружного суда, вступившее в законную силу, предусматривает выплату работнику компенсации в размере трехмесячной заработной платы. Суд также подтвердил, что работодатель не может в одностороннем порядке требовать от работника вакцинации, если это не было предварительной договоренностью сторон и обязательным условием выполнения трудовых обязанностей. Окружной суд установил, что в крайних случаях речь может идти о реорганизации работы и, следовательно, о сокращении работника, но не об увольнении.

Адвокат юридической фирмы Pallo & Partnerid Яаника Рейлик-Бакхофф заявила, что в свете этих судебных решений сторонам было бы разумнее пойти на мировое соглашение и избежать дальнейших крупных процессуальных издержек.