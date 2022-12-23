Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу Сил обороны, в связи с чем вступило в силу решение Тартуского окружного суда от 1 июля, согласно которому расторжение трудового договора с служащим Сил обороны в связи с отказом от вакцинации является юридически ничтожным.
Госсуд: расторжение трудового договора по причине отказа от вакцинации являетя ничтожным
Это первое вступившее в силу судебное решение, которое было вынесено в связи с введением обязанности по вакцинации и прекращением трудовых отношений в связи с ней, сообщила юридическая фирма Pallo & Partnerid, представлявшая интересы работника.
Аналогичные тяжбы продолжают вести свыше 20 бывших служащих Сил обороны, более 15 работников скорой помощи и более 50 полицейских.
В четверг Госсуд вынес постановление о том, что кассационная жалоба Сил обороны не была принята к рассмотрению. Вместе с постановлением вступило в силу решение Тартуского окружного суда от 1 июля.
Вступившее в силу решение окружного суда, вступившее в законную силу, предусматривает выплату работнику компенсации в размере трехмесячной заработной платы. Суд также подтвердил, что работодатель не может в одностороннем порядке требовать от работника вакцинации, если это не было предварительной договоренностью сторон и обязательным условием выполнения трудовых обязанностей. Окружной суд установил, что в крайних случаях речь может идти о реорганизации работы и, следовательно, о сокращении работника, но не об увольнении.
Адвокат юридической фирмы Pallo & Partnerid Яаника Рейлик-Бакхофф заявила, что в свете этих судебных решений сторонам было бы разумнее пойти на мировое соглашение и избежать дальнейших крупных процессуальных издержек.
«Мы смогли бы завершить дела примерно 100 человек компромиссом, если бы, наконец, поступила рекомендация признать подобные введения обязательной вакцинации необоснованными и найти правовое урегулирование и тем самым предотвратить все дальнейшие процессуальные издержки, исчисляемые десятками тысяч. Пока в суде выиграли все лица, которые оспаривали данное требование – все судьи по всей Эстонии не могут ошибаться», – добавила Рейлик-Бакхофф.