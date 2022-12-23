Невидимая причина вызвала плохое самочувствие у жителя Эстонии и в итоге довела его до больницы

Спасатели обнаружили в жилом помещении повышенный по сравнению с нормой уровень угарного газа, поэтому они проверили и проветрили жилые помещения и объяснили людям, как правильно отапливать, так как выяснилось, что плита и духовка топились недавно.

Один пострадавший доставлен в больницу.

Угарный газ, или окись углерода (СО) – это газ без запаха, вкуса и цвета, который образуется в результате неполного сгорания. Угарный газ является ядовитым для людей и животных.

Угарный газ поступает в организм по дыхательным путям, блокирует приток кислорода к крови, что нарушает деятельность организма. Мозг, а также нервная система и сердечная мышца чувствительнее всего реагируют на нехватку кислорода. Именно поэтому человек, получивший отравление угарным газом, не осознает серьезности ситуации. Он дезориентирован, не в состоянии самостоятельно спастись, хоть и чувствует, что с ним что-то не так. Пребывая в бодрствующем состоянии, человек может не увязать симптомы с угарным газом, а во сне он может их вообще не почувствовать.