22 декабря в 18.55 спасателей вызвали на улицу Кастани в Пайде, где одному из жильцов дома стало плохо.
Невидимая причина вызвала плохое самочувствие у жителя Эстонии и в итоге довела его до больницы
Спасатели обнаружили в жилом помещении повышенный по сравнению с нормой уровень угарного газа, поэтому они проверили и проветрили жилые помещения и объяснили людям, как правильно отапливать, так как выяснилось, что плита и духовка топились недавно.
Один пострадавший доставлен в больницу.
Угарный газ, или окись углерода (СО) – это газ без запаха, вкуса и цвета, который образуется в результате неполного сгорания. Угарный газ является ядовитым для людей и животных.
Угарный газ поступает в организм по дыхательным путям, блокирует приток кислорода к крови, что нарушает деятельность организма. Мозг, а также нервная система и сердечная мышца чувствительнее всего реагируют на нехватку кислорода. Именно поэтому человек, получивший отравление угарным газом, не осознает серьезности ситуации. Он дезориентирован, не в состоянии самостоятельно спастись, хоть и чувствует, что с ним что-то не так. Пребывая в бодрствующем состоянии, человек может не увязать симптомы с угарным газом, а во сне он может их вообще не почувствовать.
Как правило, угарный газ образуется в условиях нехватки кислорода для горения. Причиной такой ситуации является неисправная вентиляция или засорившаяся дымовая труба, в результате чего дымовые газы не выходят через трубу, а накапливаются в помещении, снижая в свою очередь уровень кислорода, необходимого для горения. Дымовые газы, образующиеся в газовом оборудовании, не имеют запаха и цвета, поэтому человек не может почувствовать, когда дымовые газы и угарный газ начнут проникать из газового оборудования в помещение. Обычное подгорание пищи тоже может вызвать угарный газ и стать причиной отравления. Но в повседневной жизни наиболее частой причиной образования угарного газа все же является слишком рано закрытая печная заслонка. Подробнее читайте на сайте www.vingugaas.ee.