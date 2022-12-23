Рийгикогу договорился насчет семейных пособий: недоплаченные суммы компенсируют задним числом

По словам председателя фракции Партии реформ Марта Вырклаева, Рийгикогу исправит в Законе о семейных пособиях то, что, по мнению президента, не соответствует Конституции. «В результате обсуждений со специалистами мы пришли к выводу, что самое простое решение – убрать из закона одно это предложение», – сказал Вырклаев.

Также дополнят объяснительную записку проекта, чтобы ответить на поднятую президентом проблему, что недостаточно обоснованно разное отношение к семьям разного размера.

Закон вступит в силу с 1 января, но поскольку по техническим причинам выплатить пособия по новым ставкам в январе будет невозможно, эта разница, по словам Вырклаева, будет компенсирована задним числом.

Карис отказался провозгласить закон

Президент Алар Карис не провозгласил Закон о семейных пособиях и принятый Рийгикогу 7 декабря Закон о внесении изменений в Закон о семье, поскольку они противоречат Конституции. «Принятый Рийгикогу закон содержит нормативно-технический брак, несовершенство которого доходит до противоречия с Конституцией», - сказал глава государства.

В постановлении президент поясняет, что второе предложение части 1 статьи 2 принятого закона юридически неясно и потому противоречит части 2 статьи 13 Конституции, согласно которой закон защищает каждый орган государственной власти от произвола.

Закон дополняет пункт 5 статьи 101 Закона о семье вторым и третьим предложениями в следующей формулировке: «Считается, что потребности ребенка могут быть удовлетворены за счет полного пособия на ребенка и половины пособия для многодетной семьи, разделенного поровну между всеми детьми семьи, получающей пособие. Предполагается, что пособие для многодетной семьи учитывается при выплате алиментов только в том случае, если оно выплачивается за общих детей».

Придать однозначное значение последнему предложению невозможно даже с помощью общепринятых приемов толкования.

«Поэтому я не провозгласил Закон о семейных пособиях и Закон о внесении поправок в Закон о семье и направлю их обратно в Рийгикогу», - сказал Карис. Президент считает необходимым, чтобы депутаты снова обсудили закон и привели его в соответствии с Конституцией.