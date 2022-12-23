Видео ⟩ Открыл крышку унитаза, а там несколько глаз: девятиэтажный дом заполонили крысы

Олег живет в девятиэтажке на улице Маскавас в Риге уже около двадцати лет. Повседневная жизнь шла гладко, пока менее двух лет назад не появились незваные гости - крысы.

Олег живет на первом этаже, поэтому крысы посещают в первую очередь именно его квартиру. Он перепробовал практически все, чтобы выиграть битву с такими жильцами, но пока результат в пользу грызунов. Олег за год заметил 37 крыс, некоторых из них помогает ликвидировать его кот Тофик.

Фото: Kadrs no «Bez tabu» video

Олег не выдержал в тот момент, когда однажды утром открыл крышку унитаза и обнаружил в нем мокрых крыс. За два дня там утонули четыре грызуна, сообщает Bez tabu.

Rīgas namu pārvaldnieks сообщил передаче, что соблюдает установленные в стране правила и регулярно проводит мероприятия по уничтожению грызунов. Олег говорит, что в этом году дезинсекцию проводили уже четыре раза, но крысы не отступают.

Доцент биологического факультета Латвийского университета Татьяна Зоренко утверждает, что избавиться от крыс практически невозможно.